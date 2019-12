Le Rhassoul... du 100% naturel pour votre rituel beauté !

Le rhassoul vous offre une peau toute douce et purifiée, des cheveux ultra-brillants et un cuir chevelu apaisé… C' est l'un des produits naturels multi usages à avoir impérativement dans votre salle de bain !

Mélangez avec de l’eau pour obtenir une pâte. Optez pour de l'eau minérale ou de l'eau de rose, c'est encore mieux. Appliquer tout le produit en couche très généreuse sur le visage et le cou. Laisser poser 20 à 30 minutes. N’hésitez pas à pulvériser de l’eau en spray sur votre visage pour éviter les tiraillements et laisser poser plus longtemps. Rincer.

Le rhassoul... un soin ultra doux

A la différence des shampooings et savons, le rhassoul ne contient aucun tensioactif et nettoie selon un processus physique.

Mélangé à l’eau, le rhassoul gonfle pour former une pâte très douce. Composée de très fines particules, cette pâte absorbe les impuretés et les graisses comme un buvard. Elles s’éliminent ensuite au rinçage.

Ce lavage très doux ne supprime pas totalement le film lipoprotecteur de la peau et des cheveux, comme des tensioactifs trop agressifs peuvent le faire. Le rhassoul n’attaque pas la gaine protectrice naturelle du cheveu et il n’irrite pas non plus les glandes sébacées.



Le rhassoul est ainsi particulièrement recommandé pour les peaux sensibles et allergiques.