Le retour des chants de marins, la nouvelle tendance qui inonde les réseaux sociaux

C’est un buzz pour le moins original que rencontrent les internautes sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines, et principalement sur le réseau Tik Tok : des chants de marins repopularisés par un jeune Écossais.

Yo Ho, hissez haut ! Le 23 décembre 2020, un facteur Écossais dénommé Nathan Evans publie sur Tik Tok, le réseau social cher aux jeunes générations, une vidéo de lui chantant The Scotsman et attire des millions de vues.

Quatre jours plus tard, il recommence avec Soon May the Wellerman Come, un chant lancé sur les navires marchands du 19ème siècle. Les marins l’entonnaient afin de se donner du courage en mer relate le site 20 Minutes. Surprise, la vidéo suscite un réel buzz en totalisant aujourd’hui plus de 6 millions de vues, et entraîne avec elle une nouvelle vague populaire : la tendance des reprises de chants marins, les sea shanties en anglais.

Depuis fin décembre, environ 80 millions de vidéos avec le hastag #seashanty et 20 millions avec le hashtag #seashantytiktok signale BFMTV, ont alors submergé le réseau social de partages de vidéos musicales.