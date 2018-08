Le resto de la semaine avec le guide Delta: l'Auberge à Spa

Cet été, le Guide Delta vous propose son restaurant coup de cœur de la semaine avec comme à chaque fois le Chef-Patron du Restaurant.

Cette semaine nous partons dans une ville thermale bien connue de tous les belges, il n’y en a pas 50, nous partons pour Spa, le centre-ville.

Et nous nous arrêtons à l’hôtel restaurant L’Auberge, place du monument on ne peut pas louper ni la place bien connue ni l’établissement avec sa magnifique façade à colombage.

Quand on pousse la porte on découvre une magnifique brasserie à la parisienne je me suis permis de vous apporter une photo, vous pourriez Olivier décrire ce décor.

Et au niveau des assiettes me demanderez-vous…. brasserie haut de gamme une toque dans le Guide Delta 2018, une très bonne table donc.

Au niveau prix, l'Auberge propose un lunch à 2 serv à 22,95 €, un menu 3 serv3 serv. à 38 €, 48 € avec la sélection des vins.