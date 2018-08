Le resto Boco donne l'envie à Candice de faire des conserves en bocal

Pour un bocal de 0,5 litre ou deux de 0,3, prenez 1kg de belles tomates bien mûres, Roma (allongées) ou cœur de bœuf, 1 oignon, 1 gousse d’ail et du sel. Faites cuire les tomates, l’ail et l’oignon en petits morceaux dans un fond d’huile d’olive pendant 20 minutes. Assaisonnez, passez au mixeur plongeant et versez le coulis le plus chaud possible dans votre bocal stérilisé 5 min. à l’eau bouillante. Fermez et stérilisez extérieurement (placez votre bocal rempli et fermé dans une casserole d’eau bouillante jusqu’au couvercle et laissez bouillir 5 min. supplémentaires.

Rien ne vous empêche d’agrémenter votre coulis de romarin, de sarriette, de thym, de basilic (séché), d’une pointe de sucre, de paprika, de laurier, d’épices cajun, etc. selon l’utilisation que vous en aurez.

La bonne adresse de Candice:

BOCO Bruxelles

521 avenue Louise à 1050 Ixelles.

02-647-70-54.

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 20h. Le samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de 8h30 à 16h.