Le relookeur David Jeanmotte et Florence Mendez pour les Restos du Rire

Le relookeur David Jeanmotte et la comédienne Florence Mendez l’humoriste étaient nos invités ce matin dans le 08/09.

C’est pour les Restos du cœur que David Jeanmotte a rassemblé sur scène à Mons de nombreux humoristes et artistes belges : l’équipe du Grand Cactus (Pablo Andres, Fabian Le Castel, Martin Charlier, Livia Dushkoff…) mais aussi Jean-Luc Fonck, Guillermo Guiz ou Florence Mendez, l’humoriste belge qui monte !

Tous les artistes participent gratuitement à l'opération !

Florence Mendez qui avait participé à la plate-forme de soutien aux réfugiés a accepté avec grand plaisir de participer au projet les restos du rire initié par David.

Un événement marqué sous le signe de l’humour mais pour la bonne cause !

Tout comme en France, David Jeanmotte a eu l'idée de réaliser un hymne comme l'avait fait Coluche. Guillaume Coulon, l'organisateur a écrit les paroles, Jean Luck Fonck les a mis en musique et Fabien le Castel a enregister toutes les voix.

Les Restos du Rire, c’est le 24 février prochain au Théâtre Royal de Mons et c’est complet ! Plus de 980 personnes assisteront au spectacle et permettront à 6400 personnes d'avoir un repas chaud. Pour les prochaines éditions, car le but est d’en faire un événement annuel, les membres de l’équipe souhaiteraient avoir encore plus d’invités et pourquoi pas des humoristes français. En un an, ils auront plus le temps de les dénicher. Bloquez déjà la date de l'édition 2020: le 23 février 2020, toujours à Mons.