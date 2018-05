Le refuge EquiChance vous convie à ses portes ouvertes ces 2 et 3 juin

Le refuge pour animaux EquiChance situé à Romedenne dans l'entité de Philippeville organise ses portes ouvertes ces samedi 2 et dimanche 3 juin.

L'objectif de cette association est de venir en aide à des chevaux, poneys, ânes maltraités, négligés et/ou en danger. Ces animaux trouvent refuge à la ferme de l'asbl dans le but de les replacer sous contrat d'adoption dans des familles attentionnées et responsables !

Ces 2 et 3 juin vous aurez l'opportunité de visiter les installations de EquiChance, de participer aux nombreuses animations proposées aux petits comme au grand. Bar, restauration, brocante équestre...

Explications en compagnie de Christelle Denamur

Et plus d'info via le site https://www.equichance.net/