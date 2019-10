Le réchauffement climatique imputé aux belges

La cause de la fonte des glaces et le réchauffement climatique doit être imputée aux belges... et plus particulièrement aux bruxellois !

Aux bruxellois ? Oui, sans nul doute... Il faut sévir durement envers cet égoïste ego-centré, ce salopard inconscient !

Des mesures drastiques entre 2021 et 2035...

Afin de sauver la planète : plus de chauffage au charbon ni au mazout, plus de véhicule diesel ni à essence, ... Plus de chauffage du tout, plus de voiture, plus de trotinette électrique, plus de gaz, plus d'électricité, ... plus RIEN !

Voyagez en crocs à travers la brousaille... Bruxelles 2035 : on change tout.

Fuel sentimental ce sera... découvrez le cactus éco-irresponsable signé du maître "Jérôme de Warzée"