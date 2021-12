Le prochain James Bond pourrait être… non-binaire selon la productrice de la franchise

Interrogée par le podcast Girls On Film, Barbara Broccoli, productrice historique de la franchise James Bond, ne s’oppose pas à l’idée de voir un acteur masculin camper le rôle d’un agent 007 non-binaire.

No Time To Die, 25e volet de la saga sur le plus célèbre agent secret britannique, est sorti fin septembre. Très attendu par les fans, il a réalisé un démarrage historique au Royaume-Uni.

Le film a néanmoins rencontré un certain scepticisme chez les fans, dernier volet dans lequel tournait Daniel Craig, cinq fois interprète de James Bond depuis 2006.

Depuis la création du personnage dans les romans de Ian Fleming, l’agent 007 a toujours accumulé les caractéristiques de l’homme 'viril'. Il a été imaginé et interprété comme un homme macho, drôle, fort, et au charme irrésistible pour les femmes. On le constate dans les premiers films avec Sean Connery dans la peau de l’agent au service secret de Sa Majesté, mais aussi avec ses successeurs : George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et donc Daniel Craig.

Cette vision primitive et archaïque a cependant été atténuée dans No Time To Die où l’on découvre un héros plus humain et tendre. Et la production pourrait encore aller plus loin pour le prochain volet, afin de coller au plus près de l’évolution des mentalités. Une personne non-binaire pourrait en effet jouer le rôle de James Bond.