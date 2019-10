Le président de Wolf Eyes : "Je connais mieux les tigres que l'équipe du parc de Bouillon !"

Insatisfaite du rapport de la cellule bien-être animal sur les conditions de vie des tigres du parc animalier de Bouillon, l’association Wolf Eyes est retournée sur place pour filmer les tigres et diffuser les images. La cellule bien-être animal n’est pas suffisante ? Les animaux ont besoin d’une telle association ?

Jean-Michel Stasse, président de l’association Wolf Eyes, est connu pour régulièrement s’en prendre aux parcs animaliers. Après le Monde Sauvage d’Aywaille et Pairi Daiza, sa nouvelle cible est le parc animalier de Bouillon où se trouvent deux tigres qui selon lui, ne vivent pas dans des conditions correctes. Il a alors alerté la cellule du Bien être Animal qui, dans son rapport, explique qu’aucun problème grave n’a été constaté au sein du parc. Ce matin dans La Meuse, on lit que ces conclusions ne satisfont par Jean-Michel Stasse qui s’est à nouveau rendu dans le parc pour filmer les tigres et diffuser les images sur les réseaux sociaux. Le parc annonce faire appel à un avocat pour ne pas le laisser salir sa réputation. La cellule du Bien-être Animal n’est pas suffisante ?

Les animaux ont besoin d’une telle association ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites".

Nathalie Pochet, responsable communication du parc animalier de Bouillon : "Nos animaux sont en bonne santé, on les traite bien malgré les dires de Monsieur Stasse, les animaux ne sont pas sédatés. Nous avons eu un petit souci avec eux au mois d'avril et, suite à cela, nous avons été contrôlé par le service du Bien être Animal dont nous dépendons. Nous avons soigné ces animaux, nous les avons endormi pour leur apporter les soins nécessaires et leur fournir tout ce dont ils avaient besoin. Dans la mesure où c'était contrôlé et que ça se passait bien, la directrice du Bien être Animal a dit que c'était mieux de les remettre ensemble simultanément. Ce que nous avons fait et, par la suite, nous n'avons plus rencontré de problèmes. Maintenant, ils sont tous les deux ensemble, ils ne bougent pas mais ils ne sont pas sédatés. Chacun peut penser ce qu'il veut et nous invitons les gens à venir se rendre compte par eux-mêmes de la situation des tigres. C'est toujours plus facile de démolir les gens sur les réseaux sociaux que de venir se rendre compte par soi-même et s'entretenir avec nous de manière constructive. J'invite les gens à venir se rendre compte sur place de l'état de nos deux tigres et de se faire une opinion par eux-mêmes et pas par Monsieur Stasse qui est très médiatisé. Nous allons nous défendre par rapport à la vidéo de l'ASBL qui n'est déjà pas très réglementaire. Ce monsieur ne publie pas ses comptes annuels alors que c'est une obligation légale. Depuis qu'elle existe je ne pense pas que ça a déjà été fait une fois".

Pour Jean-Michel Stasse, président de l'ASBL Wolf Eyes, les animaux n'ont pas été séparés : "On a fait une enquête au mois de juin et les tigres sont ensemble. La vidéo a été vue un grand nombre de fois. (...) J'ai le propriétaire du zoo qui me dit, sous couvert, que les tigres se battent régulièrement. (...) Je vois bien sur la vidéo, je l'ai mise dans les mains de vétérinaires qui me disent que les animaux ont des soucis, il faut arrêter de prendre les gens pour des zouzou. Je pense que c'est la bonne technique que j'emploie dans le sens où il faut informer le public de ce qui se passe dans les zoo et surtout de l'envers du décor. (...) Je voudrais bien dire à Madame Pochet que si elle était un minimum renseignée, les comptes d'une micro ASBL ne doivent pas être renseignés. Je rends tous les ans mes comptes. Si on veut émettre des hypothèses, il faut être bien renseigné sinon on est un petit peu ridicule à l'antenne. Pour toutes les personnes qui ont un minimum de connaissance par rapport aux tigres, allez voir sur tous les sites, le tigre est un animal solitaire comme un ours polaire. Cela veut dire qu'il fait sa vie tout seul. Vous pouvez aussi aller voir sur le site du National Geographic, il y a une vidéo où deux frères tigres se sont tués. Alors, je veux bien que les tigres sont beaux et gentils mais... Je connais mieux les animaux et les tigres que l'équipe qui sont au parc de Bouillon. Je sais déjà qu'un tigre est solitaire et qu'ils ne doivent pas être ensemble !"

