Le "présentéisme" contamine les entreprises... Partez sur le champ !

Le présentéisme serait un nouveau fléau néfaste pour les entreprises ! Juste avant de fermer guichet pour rentrer chez moi estimant que ma productivité du jour fut de bonne mesure pour ne pas basculer dans le "trop" qui serait nuisible à ma personne mais aussi à l'entreprise, je vous livre ce petit conseil pour préserver votre capital santé et celui de votre société... Ca change la vie !

"Il est de bon ton de rester tard au boulot pour bien se faire voir" !

Et bien NON ... Fausse bonne idée, que du contraire. Inversez la mise sans attendre et optez dès à présent pour le "peu" mais bien. Car si vous êtes de ceux qui jouez sur la règle des innombrables tours d'horloge ceci témoignera du fait que vous n'êtes pas "productif".

Mais... vous êtes malade !

Vous n'êtes pas en grande forme mais malgré tout toujours fidèle au poste ! Grave erreur ... Il faut vous ressaisir sur le champ. Votre non forme vous rendra non seulement moins productif mais de surcroît vous puiserez dans votre peu d'énergie ce qui vous conduira de toute façon à votre propre péril... Et ce compris à celui de votre entreprise ! A force de résistances continues et injustifiées, vous craquerez sévèrement au bout du compte jusqu'à total épuisement.

Des contaminateurs...

Un rhube, ... pas graaaff - Une gribbpe, ... pas graaaf, ... vous êtes toujours fidèle au boste ! Mais vous êtes des "malades" - de vrais contaminateurs. Epargnez s'il vous plait vos collègues de vos microbes mal venus eux aussi - soyez sympa bon sang... de bon sens !

Et c'est sans compter la contamination psychologique dont vous vous portez responsable. Votre rayonnement positif étant réduit à peau de chagrin pour ne pas dire à néant, cela contaminera même les plus optimistes et productifs de bonne raison et de juste mesure ! Vous n'allez pas leurs faire ça en plus ?

Il n'est jamais trop tôt pour bien faire ...

Partir tôt du boulot est un signe de pleine santé physique, mentale de toute bonne conscience et de respect pour la bonne dynamique de l'entreprise !

C'est donc par vif intérêt pour la chaîne Viva que je prends sur le champ mon baluchon bonheur, bien-être et santé dans l'intérêt de tout le monde et m'en retourne en ma demeure.

Que votre journée soit courte et belle !

Inutile de me téléphoner ou de m'écrire, ... Je suis aux abonnés "absente".

Nathalie

Sources - positivr.fr