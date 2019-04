Le prénom du Roi Baudouin, l'énigme du jour...

Vous vous souvenez de match des Diables face à la Russie? Carine Galli , journaliste pour la déclinaison télé de L'Equipe, risque de s'en souvenir longtemps.



Dans sa préface du match, elle annonce successivement être en direct du stade Pierre Baudouin puis Louis Baudouin sans se rendre compte de son erreur.

Une erreur que ses collègue de "La Folle Equipe" n'ont pas manqué de lui faire remarquer lors de son passage en plateau quelques jours plus tard... Qui aime bien châtie bien! Et nous Carine, on ne t'en veut pas, on cherche toujours la couleur du cheval blanc de Napoléon!