Le pouvoir des couleurs !

Et la couleur que tout le monde déteste, c'est le jaune. Paradoxal puisque le jaune est lumineux et dégage quelque chose de plutôt positif et joyeux.

Contraste et lisibilité

Le lisibilité maximale de près c'est le noir sur blanc.

De loin, la lisibilité maximale c'est le noir sur jaune. C'est pour ça qu'au début du 20ième siècle aux Etats-Unis, les taxis - les yellow cabs - étaient "jaune et noir" pour qu'on les voient bien et pour éviter les accidents.

Enfin, ce qui se lit le moins bien en matière de contraste et de lisibilité, c'est le texte rouge su fond blanc. Parce que le rouge est une couleur forte et attire très fort l'attention. Ca va donc mettre en branle notre cerveau reptilien. Celui qui peut activer le signal "danger" et enclencher "l'alerte ou la fuite". Au niveau du comportement, ça permet toutefois de décoder et de réfléchir vite.