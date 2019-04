Le pouvoir curatif des couleurs !

La Chromothérapie ...

Stimuler les capacités d’auto-guérison du corps par l’utilisation des couleurs

Le principe de la chromothérapie est d’amener le corps, en utilisant l’énergie des couleurs, à réagir de façon à stimuler ses capacités d’auto-guérison, pour soigner un trouble physique ou psychologique. Cela s’explique par le fait que chaque couleur possède une longueur d'ondes précise, qui lui est propre (comme dans le spectre de la lumière blanche qui détaille toutes les couleurs) et qui peut influencer la réponse de l’organisme.

Comme les yeux, la peau est sensible aux couleurs

La peau est en effet très sensible à la lumière et aux énergies lumineuses, et réagit très bien aux couleurs ! Cette façon d’utiliser l’énergie des couleurs pour soigner est appelée chromothérapie, ou bien chromathérapie. Comme les yeux, la peau est capable de recevoir les différentes émissions de lumière et de les interpréter, et aurait un rôle (notamment chimique) sur les cellules. Il s’agirait d’une vibration électromagnétique, de langage entre les cellules qui régirait les processus biophysiques du corps.

La chromothérapie n'est toutefois pas reconnue scientifiquement, ni validée médicalement par l'Académie de médecine. Il s'agit de médecine alternative qui ne peut être utilisée qu'en complément et non à la place de la médecine allopathique.