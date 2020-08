Le poivre : ses vertus bien-être et santé insoupçonnées

Le poivre est une épice incontournable en nos cuisines. Son parfum subtile rehausse nos plats, les agrémente et leurs donne ce petit peps tant apprécié. Il s'invite presque en ordinaire dans nos assiettes tel un rituel bien ancré et nous laisse à oublier, à ignorer ses multiples bienfaits pour notre santé. Les pouvoirs du poivre, focus sur ce produit aux vertus insoupçonnées.

Concernant les baies du poivrier noir ( Piper Nigrum ), on peut préciser que celui-ci fournit 5 poivres différents qui diffèrent selon la préparation et le stade de récolte des baies comme nous le rappelle le site "topsanté":

Au sens strict, le poivre désigne uniquement les baies issus des différentes plantes appartenant au genre Piper tels que le poivrier noir ( Piper Nigrum ), une liane originaire d’Asie et plus particulièrement de la cote ouest de l’Inde, le cubèbe ou poivre à queue ( Piper cubeba ) utilisé plus particulièrement dans les currys et le poivrier long (Piper longum ), une autre liane poussant sur les contreforts de l’Himalaya et qui fournit le poivre long.

Du peps pour la santé

ANTI-INFLAMMATOIRE, ANTIBACTÉRIEN ET ANTIOXYDANT

C'est la pipérine - l'alcaloïde d'où provient le côté piquant du poivre - qui lui confère ses propriétés médicinales. "De nombreuses études ont démontré que cette substance possédait des vertus à la fois anti-inflammatoires et antibactériennes", précise Aminata Andrieux, naturopathe spécialiste en micronutrition.

Connue pour soulager les douleurs dentaires ou encore l'arthrite, la pipérine est également un bon antioxydant. Elle stimule par ailleurs la production d'endorphines, ce qui en fait un antidépresseur naturel, parfait pour redonner le moral en cas de coup de blues passager. Et la liste de ses qualités ne s'arrête pas là.

L'ALLIÉ DES DIGESTIONS DIFFICILES

"Le poivre augmente la production de salive, les sécrétions gastriques et l'activité des enzymes pancréatiques", explique notre experte. L'intérêt ? Il est multiple : il facilite la digestion, limite les ballonnements, lutte contre les nausées et la constipation occasionnelle.

Comme toutes les épices, il parfume les plats et limite ainsi l’utilisation de sel, qui favorise l'hypertension. Et il agit aussi sur les graisses, qui ralentissent la digestion. Attention en revanche à ne pas en consommer trop si on est sujette aux hémorroïdes ou aux brûlures d'estomac, car il peut être irritant.

Selon de nombreuses études, la pipérine contenue dans le poivre en plus de lui conférer sa saveur piquante posséderait donc une action :

anti-inflammatoire

anti-microbienne

protectrice du foie

stimulatrice du métabolisme général

Elle améliore la biodisponibilité et l’assimilation au niveau intestinal de nombreux nutriments tels que les vitamines ou les minéraux, et potentialise l’effet de nombreuses substances telles que les médicaments, ou certaines molécules. Un exemple particulièrement frappant concerne la curcumine, principal principe actif du curcuma qui lui confère ses vertus, et dont l’action est multipliée par 20 lorsqu’elle est associée à la pipérine du poivre.

N’oubliez pas également que les arômes et les principes actifs du poivre supporte mal la chaleur, ajoutez les à la fin de vos préparations, juste avant de les consommer.