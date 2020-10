Le podcast "C’est pas du cinéma" avec Léa Bayekula : quand la différence devient une force !

Dans le podcast "C’est pas du cinéma", la parole est aux personnes en situation de handicap. A travers des films tels que "Intouchable", "La famille bélier" ou "De rouille et d’os", des personnalités viennent nous raconter leur propre expérience et nous parler de la représentation du handicap au cinéma.

Léa Bayekula est une jeune bruxelloise de 23 ans, championne handisport d’athlétisme. Déterminée et passionnée, elle détient le neuvième temps mondial au 100m, le tout en chaise roulante. Atteinte de Spina-Bifida, elle a une déformation de la colonne vertébrale et peut difficilement marcher. Son prochain objectif et non des moindres : se qualifier pour les jeux paralympiques de Tokyo en 2021. Elle espère avoir l’occasion d’y représenter tous ceux qui vivent avec le spina-bifida !

Dans "C’est pas du cinéma", Léa nous parle du film Wonder. S’il ne parle pas réellement d’un handicap, ce long-métrage nous parle de la différence. C’est l’occasion pour Léa de revenir sur parcours et sa relation aux autres durant son enfance. "Mon enfance a réellement été une période difficile, mais je sais que ces années ont fait de moi la personne que je suis aujourd’hui et m’ont vraiment rendue plus forte."