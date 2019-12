Le père Noël a-t-il une sœur ? - Hainaut matin - 06/12/2019 Le père Noël a-t-il une sœur ? Et si on vous demandait de faire l'arbre généalogique du Père Noël ? Vous pourriez le faire ? Au Centre de la Marionnette, on pense savoir qu'il a une sœur. Comment est-elle cette sœur ? Que fait-elle Françoise Flabat, directrice du Musée de la Marionnette ? Le spectacle déambulatoire a lieu du 13 au 22 décembre. 4 € pour les enfants - gratuits pour les parents 4 € pour les autres adultes. 47, rue St Martin à Tournai