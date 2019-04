Le parc Josaphat à Schaerbeek prend des airs de Central Park grâce à Josaphine's

Une couverture à carreaux, un panier en osier, une baguette, du saucisson et du fromage. Vous vous imaginez déjà assis dans un parc en train de profiter des beaux jours? Dès samedi, ce sera possible au Parc Josaphat à Schaerbeek avec l'ouverture de Josaphine's.

Josaphine's, c'est un kiosque installé en plein coeur du parc où vous pouvez emmener de la park food. Entendez par là de la nourriture à déguster tout en pique-niquant. Ici le hot-dog se décline en version traditionnelle, veggie ou oriental. Les croques et les bagles sont aussi réinventés, le tout pour un tarif tout à fait raisonnable (3 à 4€50).

Et si vous voulez vraiment vous la jouer pique-nique, vous pouvez opter pour l'un des deux paniers pour 4 à 6 personnes. Une formule brunch (40 euros), une autre apéro (45), avec la couverture svp!

Le Josaphine's ouvre ce samedi 13 avril. Les infos et la carte ici.