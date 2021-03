Le papa de Jamel Debbouze est décédé à 71 ans : quand l'humoriste évoquait sa relation père-fils

Jamel Debbouze s’est confié à plusieurs reprises sur sa relation avec son paternel, que ce soit dans ses spectacles ou de manière plus solennelle dans les médias.

Il parodie entre autres son père dans l’émission de Thierry Ardisson en 2004.

Le fondateur du Jamel Comedy Club révèle notamment dans le livre de Bernard Violet, Jamel Debbouze, l’As de cœur, sorti en 2008, qu’Ahmed Touzani a changé son nom pour celui de sa femme, Fatima Debbouze, pour des "raisons administratives" renseigne Paris Match. Le couple, travaillant l’un à la RATP, l’autre comme femme de ménage, a eu quatre autres fils : Mohamed, Hayat, Karim et Rashid et une fille, Nawel.

En 2018, il révèle toute son estime pour son père dans Sept à Huit : "Il nous aimait à sa manière, avec sa façon à lui. Mon père est né dans une étable comme Jésus, avec de la paille et des chèvres autour de lui, alors forcément c’est un monde qui nous sépare. Il a fait avec ce qu’il a pu, il a été déraciné de son pays d’origine, de ses amis et sa famille. Il a fait un sacrifice que je n’aurais pas fait pour les miens. […] Aujourd’hui je suis très impressionné, très respectueux de l’homme qu’il est, je lui dis et je l’exprime mieux. On est de plus en plus bavards".

Enfin en 2019, dans son émission du Jamel Comedy Club, celui qui a interprété l’architecte Numérobis dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre se souvenait de la première fois que son père l’avait vu monter sur scène.