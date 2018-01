Le nouveau single de Florent Pagny est immense !

Retour gagnant pour Florent Pagny avec son album au casting impressionnant (Dany Synthé, Maître Gims, Slimane, Lionel Florence, etc.).

Intitulé "Le présent d'abord", on avait déjà pu en découvrir la plage titulaire ainsi que "La beauté du doute" sur Vivacité.

Le juré de The Voice France en propose un troisième extrait. C'est la ballade "Immense" qui a été choisie, un titre qui évoque la solitude des grandes villes et qu'on vous propose de découvrir tout de suite ici ou du lundi au jeudi dans le Tip Top La Quotidienne entre 19h et 20h sur Vivacité!