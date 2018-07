Le nouveau MXGP Pro dégomme de réalité !

Déjà de sortie ! Oui peu après l'ancienne version un peu critiquée d'ailleurs, on remet ça et de plus belle.

On suit le guide, enfin le pilote : Gilles Banneux qui nous plonge au coeur de cette folle course de tous les plaisirs.

Le MXGP Pro... Voici la nouvelle version de Grand Prix, une version très bien retravaillée qui comporte une zone d'entrainement ce qui n'est pas fréquent. Un bon bonus. Le point fort : le moteur physique au niveau du comportement. Différentes options de réalisme sont proposées, à son niveau le plus fort, c'est juste impressionnant, criant de réalité ! Différents climats et revêtements défilent. C'est complet, c'est amusant, c'est super bien fait. Un jeu qui va rencontrer son public !