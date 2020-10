Le nouveau Coeur de Pirate est une ode féministe reggae !

La chanteuse québécoise Béatrice Martin alias Coeur de Pirate est de retour ce 1er octobre avec un nouveau titre accompagné d'un clip réalisé par ses soins !

On la savait engagée pour la cause, mais aujourd'hui l'artiste s'engouffre dans le contexte actuel et nous livre un nouveau single très personnel dans lequel elle dénonce une société où règne encore un patriarcat étouffant pour l'émancipation de certaines femmes.

Musicalement, c'est elle qui réalise ce morceau ensoleillé qui lorgne vers le reggae avec des sonorités provenant d'instruments comme le banjo, le dobro ou de la pedal steel guitar.

Si tout va bien, un concert de Coeur de Pirate est prévu chez nous le 02/04/2021 au Cirque Royal à Bruxelles !