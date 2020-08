Le musée "Smile Safari" est de retour !

Plus

C’était il y a une petite semaine, le maintenant célèbre " Smile Safari " a rouvert ses portes à Bruxelles, au cœur de Shopping Anspach. Nouveauté principale cette année : on ne parle plus uniquement d'un musée dédié à Instagram, mais aussi à Tiktok (application sur laquelle les utilisateurs produisent des vidéos amusantes, sur fond de chansons célèbres, dansent et chantent).

Des décors, pour toutes les envies Il est plus que souvent demandé de ne pas prendre de photographies dans les musées lors des visites. Dans le "Smile Safari", c'est tout le contraire! Chaque zone, chaque installation et décor est fait pour prendre la pose. Dans ce musée, le visiteur est l’œuvre d’art, et les installations permettent de prendre de superbes photos, parfois les plus drôles, parfois les plus originales, ainsi que tourner des vidéos qui vous mettent vous-même en scène. Les visiteurs suivent un parcours d’expériences extrêmement variées, parmi lesquelles on trouve, entre autres, un palais des glaces, une cabine de karaoké TikTok ou encore une amusante salle de ‘fitness’ ultra-colorée. Ce parcours est truffé de nombreux designs colorés, de balançoires, d’illusions d’optique, de murs vidéo, de néons, etc.

Des belges à la conception Cette fois encore, plusieurs artistes belges ont aménagé les lieux pour en faire une expérience totale. Taboob de Nootje Palmers et Jasper Declerq ont réalisé une nouvelle installation photo composant un paysage de seins très varié. Eltipo, Pieter Boels et Anne Manteleers ont créé des peintures murales réalisées à la main sur place. Vous y trouverez aussi des dessins originaux de Kaart Blanche, Loulou João et bien d’autres encore.

Une visite en toute sécurité! Tout est mis en place pour que tous les visiteurs puissent bénéficier de l’expérience la plus sûre possible. À cette fin, les organisateurs prennent de très nombreuses mesures qui font l’objet d’un suivi en collaboration avec les autorités compétentes. Entre autre, le port du masque est obligatoire pendant toute la visite (sauf pendant les photos et vidéos).

Infos pratiques SMILE SAFARI

Une organisation de l’agence créative Hurae en collaboration avec l’agence de brand activation CityCubes.

Du 2 août à janvier 2021 au Shopping Anspach (boulevard Anspach 24, 1000 Bruxelles), près de la place de la Monnaie. Smile Safari est ouvert tous les jours de 10 à 18h. Infos et tickets : https://smilesafari.be/fr/ (réservation conseillée..)

