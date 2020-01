Le miel... Un Elixir purifiant, hydratant et antioxydant

En plus de ses atouts gustatifs indéniables, le miel cache derrière sa belle couleur ambrée mille et une vertus cosmétiques souvent insoupçonnées. Purifiant, apaisant, hydratant, antirides… Les atouts du miel sont nombreux. Prêt à l’emploi et 100% naturel, le fruit de ce dur labeur des abeilles regorge de secrets. Partons à la découverte des vertus du miel en cosmétique.