Le miel... du nectar pour la peau

En plus de ses atouts gustatifs indéniables, le miel cache derrière sa belle couleur ambrée mille et une vertus cosmétiques souvent insoupçonnées. Purifiant, apaisant, hydratant, antirides… Les atouts du miel sont nombreux. Prêt à l’emploi et 100% naturel, le fruit du dur labeur des abeilles regorge de secrets. Partons à la découverte des vertus du miel en cosmétique.

Le miel, un nectar purifiant

Grâce aux enzymes naturelles qu’il contient, le miel est connu pour être un parfait détoxifiant. Doté de propriétés nettoyantes, ce nectar est utilisé pour désincruster les pores en profondeur. De nombreux savons et démaquillants contiennent d’ailleurs cet ingrédient miracle qui permet d’adoucir la préparation tout en optimisant son efficacité. En effet, le miel est particulièrement adapté aux peaux sensibles, car il n’agresse pas l’épiderme.

Le miel, un soin hydratant

La douceur du miel vient de sa forte teneur en eau florale naturelle. Cette composition particulière confère à la substance cosmétique son fort pouvoir nourrissant. Le lieu de récolte est un critère important à prendre en compte, car il détermine la quantité de minéraux que les abeilles ont été amenées à puiser dans la nature pour enrichir leur production. D’une richesse exceptionnelle, le miel est devenu un ingrédient majeur de nombreux laits corporels ou de crèmes pour le visage.

Le miel, un antioxydant exceptionnel

Pour avoir une peau éclatante malgré les années qui passent, le miels’impose comme une alternative naturelle intéressante. Plus précisément, il s’agit de la propolis, c’est-à-dire du nectar de reine, qui est particulièrement efficace pour augmenter la production d’élastine et de collagène. La gelée royale est également plébiscitée pour ses nombreuses propriétés stimulantes. Composé d’acides aminés et d’eau, cet ingrédient est réputé pour favoriser la bonne santé de la peau.