Le message touchant de Patrick Bruel à son fils Oscar pour ses 18 ans

Père de deux garçons nés de sa relation avec Amanda Sthers , le chanteur de 62 ans ne cache pas son affection pour sa famille. En effet, ce jeudi 19 août est un jour très spécial pour lui puisque c’est l’anniversaire de son fils Oscar . Et pas n’importe anniversaire, puisqu’il fête ses 18 ans ! Pour l’occasion, Patrick a publié un moment de complicité avec son fils aîné accompagné d’un message très touchant : "18 ans d’amour, de complicité, de respect, d’éclats de rire et tellement de fierté. C’est passé si vite… Si je te rencontrais aujourd’hui, je rêverais d’être ton ami. Bonne route mon Oscar…❤️", écrit-il. Un moment immortalisé par son deuxième fils, Léon, 15 ans, lors d’un repas en famille au restaurant.

Et ce n’est pas le seul cliché pris par le cadet Léon sur le compte Instagram du chanteur, actuellement en vacances avec sa famille. En effet, il y a deux jours, l'interprète de Casser la voix a également publié une photo sur laquelle on peut le voir se promener sur la Third Street à Los Angeles, allée piétonne commerçante de la ville californienne reliant le boulevard Santa Monica et l’Alameda Street. Dans la légende du post, il remercie à nouveau son cadet pour la photo. Force est de constater que Patrick a son propre paparazzi !