Le meilleur du pire de la campagne électorale sur Facebook

La campagne est finie, les bureaux de vote sont fermés, retour sur ce qui a fait le buzz sur Facebook ces dernières semaines.

Et c’est Facebook en premier qui a fait le buzz. En cédant à la pression de l’Union Européenne, le géant a joué le jeu de la transparence. Si toute l’année, il est possible de savoir les critères choisis pour vous cibler, la nouveauté pour les pubs politiques étaient que vous pouviez connaître en plus l’organisation qui a ouvert son portefeuille pour vous toucher avec son message.

Le sponsoring de publications Facebook n’est malheureusement pas une garantie de bon goût. De façon totalement subjective, nous avons choisi les meilleures publications, parmi les pires, qui sont apparues dans notre fil d’actualité Facebook.

De façon toujours autant subjective, nous avons volontairement exclus les tracts polémiques. Puisqu'en attendant les résultats, autant prendre le temps de rire...