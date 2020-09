Le meilleur des après-shampoing démêlant et naturel ? On l'a enfin trouvé, c'est un DIY.

Parce qu’on le vaut bien déjà mais aussi pour préserver la planète et plus encore parce qu’il est miraculeux, voici la recette d’un après-shampoing démêlant d’excellence : un produit zéro déchet et naturel ! Confectionner ses produits soi-même est tendance et qui plus est économique mais lésiner sur la qualité pour autant, il n’en est pas question ! ! Sans produits toxiques, sans ingrédients chimiques, ce démêlant fait maison est une pure merveille qui donnera à tous les types de cheveux un brillant parfait, un bel éclat et il viendra nourrir votre chevelure de la racine à la pointe. Vous obtiendrez le même résultat qu’à la sortie de chez votre coiffeur, un élixir beauté qui s’invitera pour toujours et à jamais en votre salle de bains.

Dans cette démarche du "Do-it-yourself", le plus fastidieux est d'engranger tous les ingrédients de base. Dès cette étape franchie, il ne vous suffira plus que de 10 minutes, ni plus ni moins pour confectionner ce produit miracle dont vous ne saurez plus vous passer et qui vous ravira sans nul doute. 10 minutes pour un usage d'un à deux mois selon la fréquence du lavage de vos cheveux. Voici la liste des ingrédients que vous pourrez vous procurer dans une boutique adepte de ces produits naturels, en pharmacie, via le net si vous le souhaitez, c'est vous qui voyez ! Optez impérativement pour des produits bios, vous vous garantirez ainsi de prendre soin de vous comme il se doit. Pour réaliser cet après-shampoing démêlant, il vous faut : - de l'huile végétale de jojoba ou une bonne huile d'olive bio – (2 cuillères à soupe) - de la glycérine (1 cuillère à soupe) - du BTMS (pour la fusion de l'eau et de l'huile) – (1,5 cuillère à soupe) - de l'huile essentielle pour le parfum au choix (mandarine, géranium, sauge, romarin, lavande, …) – (10 gouttes) - de l'huile d'extrait de pépins de pamplemousse (10 gouttes) - du tocophérol (Vitamine E) – (5 gouttes) - 1 récipient en verre (stérilisé) - 1 fouet et une dose d'énergie.

Vous avez réuni tous les ingrédients, vous voilà fin prêt(e) s pour réaliser votre après-shampoing nourrissant et démêlant. - dans une casserole, versez la glycérine, l'huile végétale et le BTMS. Faire chauffer jusqu'à la fonte totale des granulés de BTMS. - faire tiédir parallèlement les 150 ml d'eau et versez le contenu dans votre récipient en verre. Mélangez ensuite très activement le tout, fouettez énergiquement pour éviter les grumeaux. - Laissez refroidir - Quand votre contenu est refroidi, ajoutez vos huiles essentielles, l'extrait de pamplemousse et le tocophérol. C'est prêt ! Vous obtenez ainsi une pâte blanchâtre que vous étalerez dans la paume de vos mains avant de la répartir sur l'ensemble de vos cheveux, comme pour un masque capillaire. Laissez poser quelques minutes puis rincez, c'est démêlé. Vous serez stupéfait(e) du résultat. Lors du brossage et du séchage de vos cheveux, vous admirerez l'éclat et la douceur de votre crinière dus à cet élixir dont vous ne saurez plus vous passer.