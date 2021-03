Le Marais Wiels à découvrir ce dimanche en famille

Direction Forest dans le cadre des Journées bruxelloise de l'eau.

Le Marais Wiels, c’est un vaste terrain marécageux choisi à la fin du XIXème siècle par les frères Wielemans pour y construire leur brasserie.

De ce plan d'eau, on connaît sa naissance et son histoire, la faune et la flore sauvages qui s'y sont installées, son rôle dans le quartier, mais personne ne sait ce qu’il en est de son avenir et de son statut.

Très récemment acquis par la Région de Bruxelles-Capitale, le Marais Wiels serait-il en danger puisque le projet est d’y construire 80 logements ?

Accessible librement en journée, le 28 mars des guides seront présent.e.s pour vous accueillir sur place et vous initier à ses secrets via différentes propositions :

* Un audio-guide disponible via une application pour smartphone ou QR Code;

* Une visite nature matinale accompagnée par un passionné dûment formé;

* Une visite guidée plus générale et tout public sur rendez-vous et par groupe de 4;

* Une petite promenade solitaire ou en famille, à votre guise, afin de vous imprégner de l'endroit comme vous le souhaitez.

Pour vous inscrire aux visites guidées prévues par les guides, envoyez un email à l'adresse quartierwielswijk@gmail.com. Un mail vous sera envoyé pour fixer une heure précise de visite.

INFOS PRATIQUES:

Marais Wiels

Avenue Van Volxem 354, 1190

1190 Forest

Gratuit

Dimanche 28/03 de 10h - 17h

https://participez.environnement.brussels/initiatives/promenade-le-marais-wiels-forest-passe-present-et-son-futur?fbclid=IwAR2svG9YGx4K2KK-kQS6fjcAYuEKJmMgjAkyszS_Msx-V-ySX2LoVLl5ZGQ