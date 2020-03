Le magnésium est le quatrième minéral le plus répandu dans l’organisme

Le magnésium, l'allié du corps et de l'esprit - © davidf - Getty Images

Le magnésium se situe à 98% dans les cellules !

Familia, une enseigne de 100 pharmacies en Wallonie et à Bruxelles épingle les multiples bienfaits du magnésium :

- Le magnésium est un minéral essentiel pour la transformation des aliments en énergie et à la production de celle-ci par les mitochondries (les petites centrales de production d’énergie dans nos cellules).

- C’est le magnésium qui agit avec le calcium dans la gestion de la contraction des fibres musculaires en agissant surtout sur la décontraction de ces fibres (ce qui explique que nous pouvons avoir des crampes par manque de magnésium)

- Le magnésium est essentiel au bon fonctionnement du système nerveux et à la fabrication des neurotransmetteurs tant accélérateurs (Dopamine, Noradrénaline) que freinateurs ou temporisateurs (Sérotonine, Gaba) ce qui explique sa grande utilité.

Savez-vous que le magnésium pris le matin aura des effets tonifiants et anti-stress alors qu’une prise le soir aura des effets calmants et favorables au bon sommeil ?

Le magnésium est un élément catalyseur de plus de 300 réactions enzymatiques dans l’organisme et est incontestablement essentiel pour son bon fonctionnement.

Il est donc impliqué notamment dans le bon fonctionnement du système nerveux, du système cardiovasculaire, de la thyroïde, du foie, des os et l’appareil locomoteur, de la gestion de la douleur, de nos mécanismes anti-vieillissement, de notre équilibre acido-basique,…

Passeport santé confirme ces dires et y apporte son complément "élémentaire" :

Le magnésium est un minéral essentiel au bon fonctionnement de l’organisme humain. Il participe à plus de 300 réactions métaboliques dans le corps. Il agit en association étroite avec le sodium, le potassium et le calcium, avec lesquels il doit rester en équilibre dans l’organisme. Environ la moitié du magnésium corporel se trouve dans les os et les dents, tandis que le reste est localisé dans les muscles, le foie et d’autres tissus mous. Il est éliminé par les reins.

Le magnésium contribue notamment à la transmission nerveuse et à la relaxation musculaire après la contraction, ce qui est vital pour la fonction cardiaque. Il est essentiel au maintien d’un rythme cardiaque régulier, au métabolisme des lipides, ainsi qu’à la régulation du taux de sucre sanguin et de la tension artérielle. Par son action relaxante sur les muscles lisses, dilatante sur les vaisseaux et normalisatrice sur la conduction nerveuse, le magnésium peut notamment jouer un rôle dans le soulagement des douleurs associées au syndrome prémenstruel, aux menstruations et aux migraines.

Voici donc un petit bilan santé qui nous invite à prendre en considération toute l’importance de ce minéral si précieux pour notre capital santé.