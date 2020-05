Le lierre est invasif, bonne nouvelle : profitez de toutes ses vertrus bien-être

Le lierre grimpant est assez invasif et c’est plutôt une bonne nouvelle. Ces lianes arbustives à feuilles persistantes sont principalement cultivées comme plantes ornementales. Son abondance est cependant un cadeau pour qui sait profiter de ses vertus et usages pluriels en son quotidien. Voici tous les trésors cachés en ces feuilles et qui pourraient véritablement vous séduire.

Le lierre protège, assainit et isole Le lierre est principalement voué à des fins ornementales. Sur les murs des habitations, il présente un triple intérêt : il les protège des intempéries et du soleil, il assainit le sol au pied des murs et il constitue une excellente isolation thermique en hiver comme en été en réduisant les fluctuations de température.

Sa fonction dépolluante En plus d'être décoratif, le lierre s'avère redoutablement efficace pour purifier l'air. C'est une vraie bombe d'oxygène. Il absorbe de nombreux polluants comme le formaldéhyde et élimine presque totalement le benzène en 24 heures En mettre dans toutes les pièces de la maison est une bonne idée pour purifier votre intérieur. Le lierre améliore également les symptômes d'allergies ou d'asthme. Cette plante s'avère cependant toxique pour les animaux et les enfants… A garder hors de leur portée.

Ses vertus médicinales Un puissant effet antispasmodique La famille des Araliacées est composée de nombreuses plantes tropicales, dont le fameux ginseng. Les feuilles de lierre contiennent des saponosides triterpéniques, dont l'hédéracoside, qui lui confèrent des propriétés anti-inflammatoires, expectorantes, antispasmodiques et diurétiques. Elles contiennent également des flavonoïdes, des acides phénols tels que les acides chloro-génique et caféique, et des stérols. En Allemagne, les feuilles de lierre sont conseillées dans le traitement des inflammations chroniques des bronches et dans celui de l'encombrement des voies respiratoires comme le souligne "topsante.com". Le lierre serait aussi réputé pour son action contre la cellulite : les cataplasmes détendent la peau, calment les tensions et réduisent les capitons de façon assez spectaculaire. Terrevivante.org nous propose d'ailleurs une petite recette pour un cataplasme anticellulite : mettez dans un bol 10 cuillers à soupe d'argile verte en poudre, versez dessus la décoction de feuilles de lierre, en mélangeant jusqu'à obtention d'une pâte onctueuse. Appliquez sur les endroits concernés et laisser agir 20 minutes. Rincez sous la douche. Effectuez ce soin quotidiennement, par cures d'une à deux semaines.