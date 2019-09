Le jeûne : une invitation intime avec soi-même

Le jeûne en questions et en précautions - 04/09/2019 LVDBC/PC/050919 Grégory Boonen, diététicien, nutritionniste et nutrithérapeute, nous parlera du jeûne… Parce que si une cure détox est une cure alimentaire destinée à nettoyer l'organisme et éliminer les toxines, que dire de cette cure " non-alimentaire " que constitue le jeûne ? Attention, jeûner demande beaucoup de précautions !