Le jeu Pokemon Go a-t-il toujours le vent en poupe ?

Pokemon Go est considéré comme le jeu mobile le plus célèbre au monde. Créé il y a trois ans déjà, est-il démodé ou toujours tendance ? Pour répondre à cette question en direct à l'antenne, nous avons fait appel à Greg Carette, expert en jeu vidéo et en e-sport pour la RTBF. Pour lui, Pokemon Go est bel et bien toujours à la mode : "C'est surprenant mais, oui, Pokemon Go est toujours à la mode pour deux raisons. Effectivement, le jeu a fêté ses trois ans il y a deux semaines, à la fin du mois de juin. Entretemps, un nouveau jeu est arrivé il y a quelques semaines, un jeu sur Harry Potter : "Wizards Unite". En fait, c'est exactement le même principe que Pokemon Go mais qui se prend un petit flop. Enfin, un petit flop, ils vont quand même ramasser plus de trois millions d'utilisateurs en trois jours avec un peu plus d'un million de dollars de recettes mais c'est quand même très décevant. Pokemon Go est toujours là, trois ans après sa naissance. C'est vraiment le jeu mobile le plus célèbre au monde !".

La Pokemon Go Fest Chaque année, a lieu une fête officielle à Dortmund : la Pokemon Go Fest : "Cette fête a déjà eu son pendant américain à Chicago. Il s'agit d'une fête qui a lieu tous les ans où tous les chasseurs de monstres sont invités à se rejoindre pour trouver de nouveaux monstres, répondre à des quêtes données par les différents personnages de la saga Pokemon, se rencontrer mais aussi dépenser de l'argent en achetant des goodies. Dans la presse, il y avait quelques craintes quant à son organisation. Mais elle est organisée par le développeur du jeu. Aucun débordement n'est possible parce que c'est quelque chose de très organisé, réglementé à l'américaine, rien ne va de travers. Même si, la toute première édition de la Pokemon Go Fest à Chicago est un petit peu passée à côté de son sujet, pas de panique tout ira bien à Dortmund. Les joueurs des jeux vidéos ne sont pas des pirates, ils savent rester calme ! Et, de toute façon, les joueurs suivent une carte qu'on leur donne sur leur téléphone portable donc, ça ne peut pas déborder et ça ne peut pas être mieux organisé parce qu'il y a tellement de gens qui y vont que si les organisateurs se permettent la moindre imprudence au niveau de l'organisation, c'est un fiasco total !".

La tendance pour cet été Greg Carette vous recommande de sortir et de parcourir notre beau pays en jouant au sorcier : "Si vous avez l'occasion cet été, il faut essayer le jeu sur Harry Potter : Wizards Unit. Ici, vous n'allez pas chasser des monstres mais vous battre contre la calamité, vous allez défendre la frontière entre le réel et l'iréel, entre l'imaginaire et le bien concret. C'est aussi l'occasion peut-être de se balader et de découvrir les villes car c'est ça aussi la richesse de Pokemon Go, c'est de redécouvrir son pays en allant chasser les monstres donc, non, ne restez pas à l'intérieur, sortez !"

