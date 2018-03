Le jardin Ressources, le jardin zéro déchet d'Intradel

Saviez-vous que chaque citoyen de la zone Intradel produit 60 kg/an de déchets verts. Ce sont principalement des tontes de pelouses et des tailles de haies qu’il faut évacuer régulièrement via les recyparcs. Durant la période estivale, faire plusieurs aller- retour au recyparc est plutôt une contrainte dont on se passerait bien.

Viser le zéro déchet au jardin, c’est possible mais cela veut dire qu’il faut repenser l’aménagement de son jardin de manière à minimiser sa production de déchets verts et aussi changer ses pratiques d’entretien en abandonnant l’utilisation d’engrais chimiques ou de produits nocifs comme les pesticides au profit de techniques plus naturelles et plus respectueuses de l’environnement, comme le compostage ou le paillage.

Tous ces conseils d’aménagements, de pratiques plus naturelles pour l’entretien de son jardin, vous allez pouvoir les découvrir au travers d’un nouvel outil de sensibilisation qu’Intradel est en train d’aménager à son biocentre situé chaussée verte à Grâce-Hollogne : le Jardin Ressources.

Le jardin Ressources qui ouvrira ses portes au public en septembre 2018 est un espace de 5 000 m² dont l’objectif principal sera de démontrer les bonnes pratiques d’un jardin écologique zéro déchet qui se veut également être un oasis de biodiversité. On trouvera sur le site :

Un site de démonstration sur le compostage

un Jardin- forêt qui en permaculture est un modèle de verger constitué de plusieurs variétés d’arbres fruitiers, d’arbustes et plantes vivaces qui se rapproche des écosytèmes naturels et qui permet une production importante sur un petit espace ;

des bacs de culture et des zones de production maraîchère dont une serre chauffée au compost,

un rucher,

un parcours pieds,

des toilettes sèches

une spirale aromatique

des bacs de cultures pour plantes dites utiles qui permettent de lutter de manière naturelle contre les insectes nuisibles au jardin ou les maladies de certaines plantes ou légumes

des hôtels à insectes,

Un bâtiment fabriqué à partir de conteneurs maritimes de récupération qui va offrir un espace d’accueil pour toutes les animations et formations que nous allons organiser sur ce site

un poulailler orienté races locales...

Ce projet a également la particularité d’être un projet participatif, c’est-à-dire ouvert aux acteurs locaux actifs dans le maraîchage, dans l’éducation à l’environnement, dans le domaine de l’apiculture, etc qui seraient intéressés de disposer de ce site comme outil de démonstration ou de formation pour leurs propres activités. On a lancé un appel en décembre dernier et une dizaine de partenaires se sont déjà manifestés pour nous aider à construire et à faire vivre ce beau projet. Mais ce n’est pas tout, les citoyens aussi sont invités à prendre part à ce projet en participant à des chantiers participatifs qui vont leur permettre de bénéficier de formations gratuites sur l’aménagement d’un jardin écoresponsable.

Envie de participer à notre premier chantier participatif ?

Nous organisons ce dimanche 11 mars, de 9 à 13 heures, en collaboration avec le groupe d’action locale (GAL) " Jesuishesbignon ", le premier chantier participatif de plantation de haies d’essences locales. A cette occasion, nous invitons tous les citoyens qui serait désireux de bénéficier gratuitement d’une formation pour apprendre comment planter une haie chez soi qui favorise la biodiversité dans son jardin. Si vous êtes intéressés, consultez la page facebook " jardin Ressources " où vous retrouverez tous les détails sur l’organisation de ce chantier participatif.

D’autres chantiers participatifs seront organisés dans les prochaines semaines comme l’installation d’un site de compostage chez soi, la fabrication d’hôtels à insectes, ou encore la fabrication de bacs de culture pour cultiver des légumes chez soi… Tous ces chantiers seront annoncés sur la page facebook du jardin Ressources donc n’hésitez pas à la consulter régulièrement pour vous tenir informé de son actualité.