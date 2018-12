Le Hygge; le secret danois du bonheur au quotidien

Passer un après-midi au coin du feu, s'enrouler dans un plaid, déguster un chocolat chaud avec des amis... Ces instants de "bien-être" ont un nom au Danemark: le Hygge.



Vous êtes de nature stressée? Essayez donc le Hygge… Dérivé d’un terme norvégien, le Hygge (prononcez "hugueu") est un art de vivre scandinave qui place le bonheur avant toute chose. À l'origine adoptée pour rester positif lors des longs hivers danois, cette philosophie est devenue au fil des années un véritable mode de vie procurant bien-être et confiance en soi. Pour ses adeptes, il s'agit de savoir provoquer et apprécier ces bons moments du quotidien afin de faire face au stress.

Le deuxième pays le plus heureux du monde

Et ça marche! Le Danemark est en effet le deuxième pays le plus heureux du monde. Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée y est le meilleur. Les Danois travaillent en moyenne 37 heures par semaine, finissent leur journée à 17 heures et seuls 2% d'entre eux effectuent des horaires allongés.

