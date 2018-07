Le Guide Delta nous communique des bons plans !

Chaque semaine, Stéphane Desmet, du Guide Delta viendra nous donner des bons plans en studio et nous permettra de découvrir un restaurant sélectionné par le Guide Delta, le Guide gastronomique belge qui existe depuis 41 ans maintenant.

Quand c'est possible, il nous permettra également de rencontrer le chef du restaurant en question. C'est toujours plus vivant, surtout en radio, que le chef lui-même vienne présenter son établissement et surtout sa cuisine.

Pour rappel, le Guide Delta mise sur la découverte plutôt que sur la consécration. Tous les ans, il décerne des distinctions à savoir le Delta d'Or, le Delta d'Argent et le Delta de Bronze. Ces "Delta" désignent avant tout les couverts des maisons où officient des chefs talentueux.

C'est donc avant tout le talent de ces maîtres qui est récompensé même si le cadre de l'établissement où chacun officie, l'accueil, l'addition et le rapport qualité-prix n'ont pas été négligés.

Pour ce premier restaurant de la saison, nous avons eu le plaisir d'accueillir le Delta d'Argent 2018 à savoir le Restaurant Maxens et son Chef patron Stéphane Grulois. Ce restaurant a reçu deux toques dans le Guide Delta 2018.

Le restaurant Maxens, pour un maximum de sens, d'où la dénomination de l'établissement, est situé à Saint Symphorien, à une encablure de Mons. Selon Stéphane Desmet et le Guide Delta, il s'agit d'un chef talentueux qui propose une cuisine française originale. Un vaste parking privé est à votre disposition, ce qui n'est pas à négliger et surtout une terrasse magnifique. La salle, quant à elle, est agréable et moderne et le service est vraiment efficace.

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les sites suivants : www.deltaweb.be et www.maxens.be