Le groupe Belge "Calumny", Coup de Coeur de Julie Compagnon

Bastien et Quentin sont deux DJs/Producteurs wallons aux influences similaires. Respectivement diplômés d’un master en management d’artistes à l’IAD et d’un master en finance à HEC, ils consacrent une grande partie de leur temps libre à la musique. Leurs projets personnels (BAB’s pour Bastien et SMAKO pour Quentin) sont vivement soutenus dans le monde de la nuit ; Bastien a l’occasion de se produire dans des clubs et festivals mythiques (Pacha à Salou (ESP), Tropics à Lloret de Mar (ESP), Göteborg (SUE), 24 heures vélos de Louvain-la-Neuve) aux cotés d’artistes comme Sam Feldt, Hugel, Michael Calfan, Henri PFR, etc.

Ce qui n’était à la base qu’une collaboration entre deux projets distincts évolue rapidement et c’est assez logiquement que " Calumny " voit le jour. Grâce à l’expérience et la crédibilité acquises auparavant, ils s’entourent d’une multitude de personnes enrichissantes (chanteuses, ingénieurs, vidéastes, photographes, organisateurs d’évènements, etc.) et mettent un maximum de moyens en œuvre pour élever ce projet naissant à un rang qui pourra leur permettre d’atteindre leurs objectifs. 3 mois après la première rencontre en studio, un EP complet, électronique aux influences acoustiques, dénommé " Infinitely EP " est finalisé et le duo Calumny peut compter sur une quinzaine de morceaux supplémentaires, tous originaux et " hors-codes ", pour assurer sa pérennité musicale à moyen terme.