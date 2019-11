Le grand show des animateurs... Sara a dit OUI !

N’hésitez pas, rassemblez votre famille, vos amis, vos collègues pour venir assister au "Grand Show des animateurs" et encourager Sara de Paduwa, Jérôme de Warzée et Kody, Michel Lecomte et Nicolas-Xavier Ladouce et bien d'autres le 3 décembre à 20 h à La Louvière.

Sara a dit OUI !

Et ça, c'est la surprise !

C'est Virginie Hocq qui, sous le lancement amusé des frères Taloche, a mis en scène le défi auquel Sara sera confrontée. Il est assez... comment dire "show", sensuel, sexy, croustillant, ... fou tout simplement. On ne vous fait pas la liste ou bien si justement... cette fameuse "liste des courses" ça vous dit quelque chose ? Ah... Vos yeux pétilles et semblent bien amusés à l'idée, on vous sent chaud sur ce coup là. Et oui Bernard, le fameux "Bernard"... la liste des courses sous toutes ses coutures et positions, ce sera pour Sara !

Elle a dit OUI

Oui pour jouer le jeu, oui pour relever ce défi au théâtre de La Louvière. Délectez-vous de ce rendez-vous si peu forcé sous l'impulsion et l'effet surprise des frères Taloche et de Virginie Hocq.