Le Grand Jojo met un terme à sa carrière : "Je prends ma retraite"

Le Grand Jojo arrête sa carrière. Il l’a annoncé dans une interview aux journaux du groupe Sudpresse.

Les Diables Rouges créent pour le moment la sensation en Belgique. Les scènes de liesse populaire se font de plus en plus nombreuses après plus d’un an de pandémie. Et généralement quand on parle de football et de fête populaire dans le plat pays, on pense au Grand Jojo, et à sa chanson E Viva Mexico qui avait connu un énorme succès lors de la Coupe du Monde 1986.

Alors qu’il avait signé à chaque fois un morceau pour les dernières campagnes des Diables Rouges, le chanteur bruxellois n’a toutefois sorti aucun titre officiel en l’honneur de l’équipe nationale pour l’Euro 2020. C’est d’ailleurs Pablo Andres qui s’est finalement chargé de proposer un hymne, non-officiel, en duo avec Roméo Elvis, pour soutenir la bande à Eden Hazard pour cette compétition.