Le gâteau à la mayonnaise de Candice !

Ce matin, Candice vous propose une recette classique pour réaliser un gâteau. Mais elle vous invite également à opter pour la même recette mais... avec de la mayonnaise !

Recette :

- 5 œufs

- 200 g de chocolat noir pour la cuisson

- 200 g de beurre

- 2 c. à s. de farine

- 250 g de sucre

Faites chauffer le four à 190° (th. 6-7). Faites fondre ensemble le chocolat et le beurre en petits morceaux (micro-ondes ou bain-marie). Ajoutez le sucre. Mélangez bien jusqu’à ce qu’il soit dissous puis enlevez la casserole du feu. Laissez refroidir quelques minutes. Incorporez ensuite un à un les œufs en remuant bien après chaque œuf ajouté. Enfin, ajoutez la farine et lissez bien le mélange. Versez dans un moule très bien beurré et faites cuire 22 min. Sortez du four, démoulez rapidement et laissez refroidir.

Si vous optez pour des gâteaux individuels type muffins, réduisez la cuisson à 13 min.

Si vous optez pour des gâteaux individuels type bouchées, réduisez la cuisson à 8-10 min.

Version mayonnaise :

Réduisez la quantité de beurre à 125g et ajoutez 2 c. à s. bombées de mayonnaise en fin de préparation de pâte.

Version avocat :

Réduisez la quantité de beurre à 100g et ajoutez la chair d’un avocat mixée en fin de préparation de pâte.

Bon appétit !