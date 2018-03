Le gagnant de la saison 6 de The Voice Belgique Théophile Renier sort son premier single aujourd'hui !

Le grand gagnant de la saison 6 de The Voice Belgique se nomme Théophile Renier !

Après des mois de travail, il présente aujourd'hui son premier single !

Le morceau s'intitule "Tu ne sais pas" et reflète assez bien toute la singularité de l'artiste.

Théophile Renier sera ce samedi 31/03 dans D6Bels on Stage et il sera en direct le mardi 10/04 sur le plateau de The Voice pour y interpréter ce titre et le lendemain dans le 8/9 pour le Débrief!

On vous propose de le découvrir "Tu ne sais pas" tout de suite ci-dessus ou demain à 16h dans "Quoi de neuf" sur Vivacité !