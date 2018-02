Le froid s'intalle...

Le grand froid est bien au rendez-vous ce matin et le vent de nord-est, modéré sera difficilement supportable aujourd'hui. À noter davantage de nuages pour cette journée, surtout sur les reliefs et des maxima qui resteront négatifs quasiment partout avec -5° en Ardenne, 0° dans le centre et localement 1° près du littoral. Au niveau des températures ressenties, on se situera entre -7 et -14. De larges éclaircies sur l'ouest et le centre, ciel plus chargé sur le sud.

La nuit prochaine sera aussi froide que celle que nous venons de vivre avec des minima de -4 à -10°.

Demain, peu de changement , le ciel sera comme aujourd'hui partagé entre éclaircies et passages nuageux, les maxima resteront compris entre 0 et -6° et le vent restera très piquant. Après une journée encore bien froide mercredi, le ciel deviendra plus nuageux jeudi, nous devrions gagner 2 à 3°. A priori, le changement de temps va s'opérer vendredi avec la remontée d'une zone de pluie vers nos régions. Elle sera précédée de neige ou de verglas. Nous devrions pouvoir parler de dégel généralisé dès samedi.

Indice électricité : Excellent sur l'ouest et le centre, un peu plus moyen le long des frontières de l'est. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe entre 13 et 14h.