Le frère d'un membre des Backstreet Boys se reconvertit... dans le porno

Le chanteur Aaron Carter, frère de Nick Carter, l'un des membres du célèbre boys band américain, a opté pour une reconversion étonnante : il se lance désormais dans la pornographie.

Alors que son frère et ses camarades se sont distingués pendant le confinement en reprenant leur tube I Want It That Way, le chanteur de pop américain Aaron Carter est apparu en direct le 4 septembre sur un site de webcam pornographique d'après le site d'informations people new-yorkais Page Six.

Aaron s'est notamment masturbé en direct sur le site pour adultes CamSoda dans sa douche et a joué de la guitare nu assis sur son lit a indiqué un représentant du site au média américain.

Sa compagne, Melanie Martin, avait par ailleurs débuté sur ce même site il y a quelques mois. L'ex-star américaine de la chanson se dénude également pour son public moyennant de l'argent, sur un autre site pornographique, OnlyFans.

Aaron Carter est célèbre pour ses titres Aaron's Party, I'm All About You ou encore I Want Candy. Il a également chanté en duo avec son frère Nick Carter et joué en première partie des Backstreet Boys à plusieurs reprises. Il conserve encore une grande popularité aux États-Unis en témoignent ses 500.000 abonnés sur Instagram.