Recette de Candice : Flan au fruit de la passion

Le flan est de retour au menu des desserts - © Tous droits réservés

Pour 6 personnes

1 pâte sablée du commerce

140g de pulpe de fruits de la passion (environ 6 fruits)

250ml de crème fraîche entière

2 œufs entiers + 3 jaunes

110g de sucre impalpable

1 c. à c. de jus de citron

Préchauffez le four à 180° (th. 6).

Abaissez la pâte dans un moule à tarte et faites cuire à blanc pendant 10 min. Enlevez le papier sulfurisé et le poids et poursuivez la cuisson à blanc 10 min. pour que le fond soit déjà un peu cuit et biscuité. Laissez tiédir.

Baissez le four à 140° (th. 4-5).

Pendant ce temps, faites la garniture. Mélangez la crème, les œufs entiers + les jaunes, le sucre et le jus de citron dans un cul-de-poule. Passez cette crème au travers d’un chinois fin.

Ajoutez la pulpe des fruits de la passion et mélangez.

Versez la garniture sur le fond de tarte tiédi ou refroidi et enfournez 30 à 35 min.

Laissez refroidir (et placez éventuellement au réfrigérateur jusqu’au moment du service).