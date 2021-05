Le fils de Will Smith ouvre un restaurant gratuit pour les sans-abris

Il a à peine 22 ans et Jaden Smith, le fils de l’acteur et chanteur Will Smith, se distingue à nouveau pour son aide envers les plus démunis.

S’il existe par exemple Les Restos du Cœur en Belgique et en France pour donner à manger aux sans-abris, les SDF américains sont encore moins bien lotis qu’en Europe de l’Ouest.

L’acteur, rappeur et mannequin Jaden Smith, fils de Will Smith et Jada Pinkett Smith, souhaite donc aider à sa manière ceux de Los Angeles en ouvrant un établissement végétalien qui servira à manger aux sans-abris de Skid Row, l’un des quartiers les plus pauvres de cette ville d’après Paris Match.