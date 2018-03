Le Festival A Travers Champs, festival du film sur la ruralité !

Bien sûr, c’est un festival qui soutient les agriculteurs, les petits producteurs, qui rend compte de toutes les initiatives magnifiques qui fleurissent partout pour ramener un peu plus d’équilibre dans le monde. Mais c’est certain aussi, cela nous concerne tous ! Encore plus cette année, parce que le thème de l’édition 2018 c’est " Il est temps ! ".

Jusqu'au 31 mars dans 13 lieux des Provinces de Namur et Luxembourg, des films, des rencontres, débats, échanges, mais aussi animations, expositions, repas, marchés … pour répondre ENSEMBLE à ce défi !

Eléonore Defreyne, de la Maison de la Culture Famenne Ardenne était l'invitée de Philippe Lorain ce matin..