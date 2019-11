Le Feng Shui pour donner du sens à son "intérieur"

Soigner son quotidien c’est aussi « épurer » son environnement, son intérieur - La vie du... Sylvie HONORE //Comment « clarifier », « mettre de la clarté » dans son intérieur, libérer son espace et les obstacles et nourrir les besoins vitaux de la personne par l'environnement ? Nous en parlons ce jour avec Anne-Sophie Droulez, Fondatrice du concept « Less and More », Coach certifiée, consultante et formatrice en Feng Shui auprès des professionnels de l’habitat, elle fait de la consultance et des aménagements Feng-Shui dans le secteur psycho-médical et résidentiel.