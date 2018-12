Le Double Disque de Platine de Coldplay aux enchères pour Viva for Life

Après un album intimiste, Coldplay s’offre un septième opus plein de contraste intitulé " A Head Full Of Dreams ". Chris Martin, leader du quatuor britannique, chante aux côtés de Beyoncé, Noel Gallagher ou encore Tove Lo. Cet album met en parenthèse la mélancolie pour laisser place à un condensé de titre pour danser, faire la fête et célébrer la vie comme " Adventure of a Lifetime " et " A Head Full Of Dreams ".

Le groupe défend les causes de différentes opérations de solidarités et office depuis ses débuts dans des concerts tels que le Live 8, Global Citizen Festival ou le Teenage Cancer Trust. Double disque de platine en Belgique, Coldplay a souhaité se mobiliser et nous a généreusement offert sa récompense, spécialement signée par tout le groupe pour l’occasion.

Le double Disque de Platine " A Head Full Of Dreams " sera aux enchères au profit de Viva for Life le 16 décembre prochain !

RDV le dimanche 16 décembre dès 10h sur les ondes de VivaCité pour la conclusion de l’enchère !