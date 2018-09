Le DJ belge Lost Frequencies est de retour avec un nouveau tube en puissance !

Felix De Laet aka Lost Frequencies est clairement le DJ belge le plus en vue actuellement.

Propulsé il y a 4 ans au firmament des DJ mondiaux grâce à son tube "Are you with me", le jeune producteur n'a encore jamais relâché la pression depuis.

Il vient d'enchaîner une impressionnante série de tubes : "Reality", "Beautiful life", Here with you" ou encore plus récemment "Melody" en compagnie de James Blunt pour la partie vocale.

Ce n'est pas près de s'arrêter à en juger la qualité de son tout nouveau single pour lequel il a débauché les américains de The NGHBRS !

Intitulé "Like i love you", découvrez-le tout de suite ci-dessous !

Vous retrouverez aussi ce titre dans le Tip Top La Quotidienne du lundi au jeudi entre 19h et 20h sur Vivacité !