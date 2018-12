C’est aux côtés des Vieilles Canailles, jacques Dutronc et Eddy Mitchell, que le chanteur fera sa dernière tournée en juin et juillet 2017 alors qu’il se bat contre un cancer des poumons. Quelques mois plus tard, Johnny Hallyday est emporté par la maladie. Un important hommage populaire lui sera rendu. Il laisse dernière lui, un ultime album posthume dont les fans vont de délecter encore longtemps.

S'il n'est pas le premier à chanter du rock en France , il est, à partir de 1960, le premier à populariser le rock’n’roll en France. Reconnu par tous pour sa voix et sa présence scénique, Johnny Hallyday totalise 80 albums, dont 51 albums studio. C’est 6 disques de diamant, 40 disques d'or, 22 disques de platine et 10 Victoires de la musique.

Durant ses 57 ans de carrière, il s’est imposé comme l’un des chanteurs francophones et une des personnalités les plus présentes dans le paysage médiatique français.

Description du lot :

Le Disque de Platine de Johnny Hallyday sera vendu aux enchères pour Viva for Life - © Tous droits réservés

Encadrement argenté au format portrait ; 70x50 cm ; en double couche ; 2cm de largeur de cadre ; 3cm d’épaisseur. En cohérence avec l’univers artistique de Johnny Hallyday, le Disque de Platine de " Mon pays c’est l’amour " est sobre et épuré. Sur une base noire, la silhouette de l’artiste vient se dessiner dans des tons noir et blanc. On reconnait alors la pochette de l’album sur lequel deux disques argentés se démarquent nettement. Sous ces derniers, la mention spéciale " Double disque de platine au profit de Viva For Life" est imprimée.

Une attestation fiscale de la valeur du don sera délivrée à l’acquéreur. Celle-ci ne couvre toutefois pas la valeur marchande de l’objet. La valeur marchande correspond au prix moyen du bien dans le commerce, soit 500€ pour cet objet.

Toutes les enchères sont à découvrir ici...