Le Disque d'Or du phénomène Angèle vendu à 4.600€ aux enchères pour Viva for Life

Depuis la sortie, en 2017, de sa première chanson " La Loi de Murphy ", la jeune chanteuse belge Angèle a gagné le cœur des fans. Après une longue attente, elle sort enfin son premier album et il ne déçoit pas.

Sur " Brol ", on retrouve les singles entraînants qui ont fait monter le désir depuis un an : "La loi de Murphy", "Je veux tes yeux", "La Thune" et "Jalousie". Avec eux affleurait déjà la thématique centrale de certains de ses textes : les réseaux sociaux, leur culture du narcissisme, leurs pièges et leur miroir aux alouettes, à nouveau développé sur "Victime des réseaux".

Les textes d'Angèle reflètent l'époque. Drole, ironique, tendre ou romantique, son écriture est toujours d'une simplicité admirable et est d’une sincérité absolue. La musique et les arrangements font aussi dans la simplicité. Elle jongle d’un style à l’autre, électro, dansant, sur fond de touches reggae ou de couleurs des caraïbes.



Le phénomène Angèle n'a pas besoin d'artifices pour parler à l'oreille de tous. En plus de ce disque d’or, elle vous invite à la rencontrer et vous offre 2 billets pour son concert soldout du 25 mai prochain à Forest National.

Le Disque d’Or " Brol " a été vendu aux enchères au profit de Viva for Life pour la somme de 4.600€ !